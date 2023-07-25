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Законодательство РК

Ущерб более 37 млн тенге: задержан экс-замглавы управления транспорта Алматинской области

Задержан подозреваемый по факту нарушений при строительстве дороги в Кербулакском районе Фото: pexels
Бывший заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" задержан и водворен в ИВС. Об этом Zakon.kz 25 июля рассказали в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области.

В сообщении сказано, что его подозревают в злоупотреблении своим служебным положением при проведении ремонтных работ на подъездной автодороги к с.Малайсары Кербулакского района.

"Государству причинен значительный материальный ущерб на сумму более 37 млн тенге. По данному факту по ст. по ст.361 ч.4 п.3 Уголовного кодекса РК (злоупотребление должностными полномочиями), проводится досудебное расследование".Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

В соответствии со ст.201 УПК Республики Казахстан остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Расследование продолжается, уточнили в надзорном ведомстве.

26 июня 2023 года сообщалось, что прокуратурой Урджарского района Абайской области выявлен факт хищения бюджетных средств сотрудниками администрации Науалинского детского дома на сумму свыше 6 млн тенге. 

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