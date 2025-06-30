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Общество

Чиновника, отвечающего за автодороги в СКО, уличили в получении 9,5 млн тенге взятки

Плохая дорога, разбитая дорога, плохие дороги, разбитые дороги, яма на дороге, ямы на дорогах , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 19:31 Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по СКО при координации Главной транспортной прокуратуры изобличен заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона, сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, продолжается досудебное расследование.  

"Он подозревается в получении на системной основе денежных средств в сумме 9,5 млн тенге от подрядных организаций за подписание актов выполненных работ по ремонту дорог и выплаты субсидий за понесенные убытки перевозчиков по социально значимым перевозкам пассажиров на территории области", – сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее депутат Сената Алибек Наутиев предложил наказывать за использование некачественных материалов и нарушение технологий при строительстве дорог.

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Бауыржан Муканов
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