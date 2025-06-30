Чиновника, отвечающего за автодороги в СКО, уличили в получении 9,5 млн тенге взятки

Фото: Zakon.kz

Антикоррупционной службой по СКО при координации Главной транспортной прокуратуры изобличен заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона, сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, продолжается досудебное расследование. "Он подозревается в получении на системной основе денежных средств в сумме 9,5 млн тенге от подрядных организаций за подписание актов выполненных работ по ремонту дорог и выплаты субсидий за понесенные убытки перевозчиков по социально значимым перевозкам пассажиров на территории области", – сказал Данияр Бигайдаров. Ранее депутат Сената Алибек Наутиев предложил наказывать за использование некачественных материалов и нарушение технологий при строительстве дорог.



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