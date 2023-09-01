Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Саткалиев про АЭС: Речь о начале строительства еще не идет

Саткалиев про АЭС: Речь еще не идет о начале строительства Фото: pixabay
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал решение о строительстве АЭС в поселке Улкен Алматинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, вопрос начала строительных работ еще не рассматривается, к этому моменту предстоит провести комплекс процедур.

"Жители поселка Улкен, мнение которых мы уважаем, дали согласие на выбор площадки. Речь еще не идет о строительстве АЭС, для этого предстоит целый комплекс процедур, связанный с международными требованиями, в том числе международного агентства, с процедурами казахстанского законодательства. И эти процедуры только начинаются", – сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса.

Ранее в поселке Улкен Алматинской области прошло публичное обсуждение возможного строительства АЭС. Мнения разделились, но "против" высказались преимущественно общественники.

Читайте также

Первые осенние выходные в Казахстане будут прохладными и дождливыми

Токаев о кадровом резерве: Нужно сформировать скамейку запасных

В Казахстане работникам опасных предприятий с 55 лет будут выплачивать спецсредства

Тамила Языкова
МЭ РК Саткалиев Алмасадам Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Прямая трансляция Послания президента
Видео Послания президента
Можно ли ездить в Казахстане с правами, полученными в другой стране
Действительны ли в Казахстане водительские права, полученные в другой стране
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления