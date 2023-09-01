Саткалиев про АЭС: Речь о начале строительства еще не идет

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал решение о строительстве АЭС в поселке Улкен Алматинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, вопрос начала строительных работ еще не рассматривается, к этому моменту предстоит провести комплекс процедур.

"Жители поселка Улкен, мнение которых мы уважаем, дали согласие на выбор площадки. Речь еще не идет о строительстве АЭС, для этого предстоит целый комплекс процедур, связанный с международными требованиями, в том числе международного агентства, с процедурами казахстанского законодательства. И эти процедуры только начинаются", – сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса.

Ранее в поселке Улкен Алматинской области прошло публичное обсуждение возможного строительства АЭС. Мнения разделились, но "против" высказались преимущественно общественники.

