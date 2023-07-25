Начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" перенесут на 2025 год

Подготовлен проект постановления Правительства РК "О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года, сообщает Zakon.kz.

Подписание Протокола позволит перенести начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 года на 2025 год.

Как поясняется, на фоне сложной геополитической обстановки в мире произошел разрыв логистических цепочек при поставках комплектующих и материалов, что привело к увеличению длительности работ.

"В связи с этим планируется подписание Протокола, который позволит перенести начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса на 2025 год и все работы по проекту", - говорится в обосновании.

Кроме того, документ позволит:

изменить сроки осуществления трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" с 2025 года на 2027 год.

изменить сроки загрузки КРК "Байтерек" "с 2025 по 2036 годы" на "с 2028 по 2039 годы".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.

Ранее срок завершения строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" был запланирован в 2023 году.

"Байтерек" – строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". В данном проекте российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса "Зенит-М" через выполнение госзадания.