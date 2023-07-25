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Начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" перенесут на 2025 год

Начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" перенесут на 2025 год Фото: пресс-служба космодрома "Байконур"
Подготовлен проект постановления Правительства РК "О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года, сообщает Zakon.kz.

Подписание Протокола позволит перенести начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 года на 2025 год.

Как поясняется, на фоне сложной геополитической обстановки в мире произошел разрыв логистических цепочек при поставках комплектующих и материалов, что привело к увеличению длительности работ.

"В связи с этим планируется подписание Протокола, который позволит перенести начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса на 2025 год и все работы по проекту", - говорится в обосновании.

Кроме того, документ позволит:

  • изменить сроки осуществления трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" с 2025 года на 2027 год.
  • изменить сроки загрузки КРК "Байтерек" "с 2025 по 2036 годы" на "с 2028 по 2039 годы".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.

Ранее срок завершения строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" был запланирован в 2023 году.

"Байтерек" – строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". В данном проекте российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса "Зенит-М" через выполнение госзадания.

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