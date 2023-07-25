Начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" перенесут на 2025 год
Подписание Протокола позволит перенести начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 года на 2025 год.
Как поясняется, на фоне сложной геополитической обстановки в мире произошел разрыв логистических цепочек при поставках комплектующих и материалов, что привело к увеличению длительности работ.
"В связи с этим планируется подписание Протокола, который позволит перенести начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса на 2025 год и все работы по проекту", - говорится в обосновании.
Кроме того, документ позволит:
- изменить сроки осуществления трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" с 2025 года на 2027 год.
- изменить сроки загрузки КРК "Байтерек" "с 2025 по 2036 годы" на "с 2028 по 2039 годы".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.
Ранее срок завершения строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" был запланирован в 2023 году.
"Байтерек" – строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". В данном проекте российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса "Зенит-М" через выполнение госзадания.