Почему Казахстану не нужно проводить ЧМ по футболу, объяснил Оралов

Министр культуры и спорта Асхат Оралов в кулуарах правительства 25 июля рассказал, почему считает, что Казахстану нет необходимости проводить ЧМ по футболу, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что вопрос по проведению ЧМ по футболу на повестке не стоит.

"Давайте объективно скажем. Этим вопросом надо системно заниматься. Мы знаем, что предварительно по официальным данным, в Катаре последний ЧМ обошелся в 200 млрд долларов. Мое личное мнение – мы должны сделать акцент на поднятии и развитии детско-юношеского спорта. Не только футбола". Асхат Оралов

Сейчас, по его словам, перед министерством стоит задача провести масштабную инвентаризацию спортсооружений. В Казахстане на сегодня насчитывается более 43 тысяч спортплощадок. В министерстве хотят убедиться, какие из них действительно существуют на практике, насколько современны и соответствуют стандартам, чтобы не навредить здоровью человека.

"И акцент мы делаем на поддержке как раз детско-юношеского спорта, массового. Физической культурой ребята должны заниматься. Для этого мы должны создать необходимые условия. Нужен подробный анализ. В двух областях мы уже проводим инвентаризацию. Мы покажем, что есть официально, а что есть в реальной жизни. Де-юро и де-факто. И после этого нужно рекомендовать строительство быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, может в каком-то регионе преобладают футбольные поля, но не хватает легкой атлетики". Асхат Оралов

Он также рассказал, когда достроят Центры олимпийской подготовки в Астане и Алматы. Сейчас, по его словам, возобновили работы по строительству Центра олимпийской подготовки в Алматинской области и Национального университета спорта в Акмолинской области.