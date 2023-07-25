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Законодательство РК

В Астане ликвидировали нарколабораторию

нарколаборатория Фото: пресс-служба МВД РК
Сотрудники столичного департамента КНБ пресекли деятельность лаборатории по изготовлению синтетических наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники изъяли свыше 11 кг синтетического наркотического средства "мефедрон", а также различные виды прекурсоров и оборудование.

По данным столичной прокуратуры, нарколаборатория работала в одном из населенных пунктов неподалеку от Астаны.

"По факту проводится досудебное расследование, причастные лица задержаны, им грозит наказание до 15 лет лишения свободы".пресс-служба прокуратуры города Астана

В 2023 году при координации городской прокуратуры правоохранительные органы пресекли деятельность четырех нарколабораторий.

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