В Акмолинской области ликвидировали крупную нарколабораторию

Сотрудники Департамента КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры пресекли в Ерейментауском районе деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, с поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

"Изъято порядка 7 кг психотропного вещества "мефедрон", свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что Департаментом КНБ по городу Астане пресечена деятельность трех нарколабораторий.