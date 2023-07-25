Почему в Астане загораются автобусы, объяснили в ДЧС

На брифинге в акимате Астаны начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям города Еркин Отаргалымулы рассказал, что в столице ситуация с пожарами на транспорте остается сложной, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил представитель ДЧС, проведенный анализ показал, что пожароопасной остается группа транспортных средств, которым 10 лет и более.



"К примеру, с 2018 года на территории города зарегистрировали 1023 пожаров на транспорте, что составляет треть от их общего количества. За указанный период зарегистрировали 36 пожаров на общественном транспорте. Для недопущения чрезвычайных ситуаций руководителям автопарков и ответственным должностным лицам необходимо усилить контроль за техническим состоянием общественного транспорта столицы". Еркин Отаргалымулы

По данным спикера, в городе 430 тысяч автомобилей. Ежедневно из области в столицу въезжают и выезжают дополнительно 90 тысяч машин. В связи с этим оперативная обстановка с пожарами на транспорте остается сложной.

"Эксплуатация автотранспортных средств на протяжении длительного времени с неисправностями механизмов и электрооборудования, а также несанкционированным использованием различного дополнительного электрооборудования (системы зажигания, приборов освещения, световой и звуковой сигнализации) приводят к перегреву, короткому замыканию электрооборудования, итогом которых является пожар". Еркин Отаргалымулы

Представитель ДЧС добавил, что основная масса пожаров на транспорте происходит на автомобилях зарубежного производства. Сказывается и длительный срок их эксплуатации, и некачественное проведение технического осмотра в конкурентной среде.

"Как вы знаете, в настоящее время со стороны государства принимаются меры по ужесточению порядка прохождения техосмотров, в связи с чем призываем автовладельцев следить за техническим состоянием электропроводки и системы топливоподачи, принимая своевременные меры по устранению неполадок. Призываем также устанавливать дополнительное оборудование и проводить его обслуживание только в специализированных центрах, где гарантию качества вам дают не только на словах. Это очень важно при наступлении страхового случая". Еркин Отаргалымулы

Также Еркин Отаргалымулы напомнил, что необходимо оборудовать транспортные средства огнетушителями.

"Напоминаем, что подогрев двигателей открытым огнем – кострами, факелами, паяльными лампами, газовыми горелками, и использование открытых источников огня для освещения запрещается". Еркин Отаргалымулы

Ранее исполняющий обязанности заместителя начальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев рассказал о темпах легализации автотранспорта. На сегодня казахстанцы подали свыше 370 тысяч заявок на легализацию автомобилей.