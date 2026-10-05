Назначен новый начальник ДЧС области Абай

Еркин Отаргалымулы назначен новым начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Абай, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 октября 2026 года, проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК:

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Еркин Отаргалымулы назначен начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай".

Нового начальника ДЧС области Абай представили на расширенном аппаратном совещании под председательством главы региона Берика Уали.

"Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Рамиль Камалов представил активу области нового руководителя департамента Еркина Отаргалымулы", – следует из релиза, распространенного пресс-службой акимата области Абай.

Аким области поздравил нового начальника ДЧС с назначением и отметил особую важность работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности жителей региона.

Также Берик Уали поблагодарил Манарбека Шапагатова, который до настоящего времени возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай, за проделанную работу и вклад в обеспечение безопасности региона.

Глава региона вручил Манарбеку Шапагатову нагрудный знак "Абай облысына сіңірген еңбегі үшін" за значительный вклад в сферу его работы в области.

Еркин Отаргалымулы родился в 1984 году в Урджарском районе области Абай. Полковник гражданской защиты. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "пожарная безопасность", в 2009 году – Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере государственного пожарного контроля Восточно-Казахстанской области. В разные годы занимал руководящие должности в ДЧС Астаны в сферах государственного пожарного контроля, предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты. Возглавлял Управление по чрезвычайным ситуациям района "Байконыр", а также Управление государственного пожарного контроля ДЧС Астаны. В 2023-2024 годах занимал должность заместителя начальника ДЧС Шымкента.

С января 2025 года и до нового назначения работал первым заместителем начальника ДЧС Карагандинской области.

Манарбек Шапагатов занимал должность начальника ДЧС области Абай с июля 2022 года.