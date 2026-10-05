#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
События

Назначен новый начальник ДЧС области Абай

Еркин Отаргалымулы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 13:38 Фото: gov.kz
Еркин Отаргалымулы назначен новым начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Абай, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 октября 2026 года, проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК:

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Еркин Отаргалымулы назначен начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай".

Нового начальника ДЧС области Абай представили на расширенном аппаратном совещании под председательством главы региона Берика Уали.

"Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Рамиль Камалов представил активу области нового руководителя департамента Еркина Отаргалымулы", – следует из релиза, распространенного пресс-службой акимата области Абай.

Аким области поздравил нового начальника ДЧС с назначением и отметил особую важность работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности жителей региона.

Еркин Отаргалымулы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 13:38

Фото: gov.kz

Также Берик Уали поблагодарил Манарбека Шапагатова, который до настоящего времени возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай, за проделанную работу и вклад в обеспечение безопасности региона.

Глава региона вручил Манарбеку Шапагатову нагрудный знак "Абай облысына сіңірген еңбегі үшін" за значительный вклад в сферу его работы в области.

Аким области Абай Берик Уали, Манарбек Шапагатов, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 13:38

Фото: gov.kz

Еркин Отаргалымулы родился в 1984 году в Урджарском районе области Абай. Полковник гражданской защиты. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "пожарная безопасность", в 2009 году – Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере государственного пожарного контроля Восточно-Казахстанской области. В разные годы занимал руководящие должности в ДЧС Астаны в сферах государственного пожарного контроля, предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты. Возглавлял Управление по чрезвычайным ситуациям района "Байконыр", а также Управление государственного пожарного контроля ДЧС Астаны. В 2023-2024 годах занимал должность заместителя начальника ДЧС Шымкента.

С января 2025 года и до нового назначения работал первым заместителем начальника ДЧС Карагандинской области.

Еркин Отаргалымулы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 13:38

Фото: Telegram/qr_tjm

Манарбек Шапагатов занимал должность начальника ДЧС области Абай с июля 2022 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Назначен новый начальник ДЧС Костанайской области
10:43, 09 апреля 2024
Назначен новый начальник ДЧС Костанайской области
Назначен новый начальник ДЧС Алматы
15:37, 16 октября 2023
Назначен новый начальник ДЧС Алматы
Начальник ДЧС Мангистауской области, назначение
09:16, 10 апреля 2024
Начальника ДЧС сменили в Мангистауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкатжон Болтаев (в синем) аплодирует Торехану Сабырхану после поражения в полуфинале Азиады-2026
14:26, Сегодня
Казахстанцев нет в десятке лучших боксёров мира от BoxRec: в топе три узбекских бойца
Наоми Осака выходит на корт US Open
14:08, Сегодня
Наоми Осака прокомментировала вылет Елены Рыбакиной в первом же матче на турнире в Пекине
Швёнтек делает замах
13:45, Сегодня
Швёнтек совершила камбэк и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине, откуда вылетела Рыбакина
Тимофей Скатов на турнире в Шымкенте
13:25, Сегодня
Тимофей Скатов вышел в финал квалификации "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: