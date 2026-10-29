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Экономика и бизнес

Сотни миллиардов тенге направят на развитие сельского хозяйства в Казахстане: на что пойдут деньги

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 09:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказал, какие суммы планируется направить на развитие агропромышленного комплекса Казахстана и на что потратят средства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр озвучил, что во исполнение поручений главы государства министерством будет принят ряд системных мер.

"Для обеспечения аграриев долгосрочным льготным финансированием предусматривается принцип комбинирования бюджетных и коммерческих средств. Это повысит доступность "длинных" денег и обеспечит своевременное финансирование даже при недостаточности средств на контрольном счете наличности. В этой связи холдингу "Байтерек" необходимо продолжить привлечение внебюджетных средств посредством механизма субсидирования купонного вознаграждения и направления их на кредитование АПК", – заявил Сапаров.

Он отметил, что в 2026 году на долгосрочное кредитование аграриев через холдинг "Байтерек" предусмотрено 270 млрд тенге. Из этой суммы 64,2 млрд тенге уже направили на приобретение скота.

"В целях полной реализации намеченных целей необходимо выделить 84 млрд тенге бюджетных кредитов на поддержку животноводства через "Аграрную кредитную корпорацию". На реализацию инвестиционных проектов по линии "Банка развития Казахстана" также необходимо выделить 35 млрд тенге в 2026 году. Во исполнение поручения по увеличению производства отечественных тракторов и комбайнов необходимо обеспечить выделение в текущем году 50 млрд тенге бюджетного кредитования через "КазАгроФинанс", – перечислил министр.

По его словам, депутатами Курултая также предлагается выделение дополнительных 37,5 млрд тенге "КазАгроФинанс", что позволит привлечь 200 млрд тенге на льготный лизинг сельхозтехники в 2027 году.

Помимо этого он рассказал, что для льготного кредитования приобретения сельскохозяйственных животных через поверенного агента по программе тиражирования опыта Северо-Казахстанской области предлагается дополнительное выделение 50 млрд тенге в 2027 году.

28 октября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Все новости о его выступлении можно прочитать здесь.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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