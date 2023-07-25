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В Павлодарской области определили причину массовой гибели животных

животные Фото: pixabay
После гибели 37 коров в Павлодарской области для лабораторных исследований отобрали образцы воды, которую пил скот, и почвы возле колодца, сообщает Zakon. kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, специалисты только получили результаты исследования.

"Экспертиза показала, что во всех образцах обнаружены остатки пестицидов – препаратов "Дихлорфос", "Диметоат", "Паратионметил", "Хлорпирифос". Это и послужило причиной отравления", – рассказал замруководителя Управления ветеринарии Асылтас Тлеубаев.

Отметим, что ранее в ведомстве подозревали отравление – рядом с базой проводили обработку картофельных полей против колорадского жука.

14 июля в крестьянском хозяйстве "Асан" Железинского района пали 37 коров. Как сообщали в Управлении ветеринарии области, у всего скота были прививки, его заносили в базу по идентификации сельскохозяйственных животных. Всего в стаде было 157 животных. В КХ "Асан" есть также овцы и лошади.

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Елена Беляева
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