Эксперты назвали предварительную причину массовой гибели тюленей в Мангистау

В Мангистауской области продолжают выяснять причины массовой гибели тюленей, которая началась с конца октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По словам заведующего лабораторией научного центра микробиологии и вирусологии Айдына Кыдырманова, смерть животных наступила от вирусной нейроинфекции, пишет Kazinform.

Эксперт пояснил, что специалисты провели молекулярно-генетический анализ и обнаружили в мозге и легочной ткани новую вирусную болезнь.

"Во всех пробах был вирус. Это вирусная нейроинфекция. Обнаружение вируса в мозге животных доказывает, что это является единственной причиной заболевания", – сказал Кыдырманов.

При этом научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова рассказала редакции Lada.kz, что официальные данные по смертности будут только к 1 февралю 2025 года в виде отчета.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана заявили, что причины гибели тюленей на побережье Каспия исследуют ученые. В ведомстве уточнили, что с 24 октября по 13 ноября специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши тюленей, выброшенные на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области.

24 ноября сообщалось, что ущерб по факту гибели морских животных может оцениваться в 1,5 млрд тенге.