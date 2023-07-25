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Экс-замглавы Наццентра экспертизы Садвакаса Байгабулова подозревают в получении взятки

Экс-замглавы Наццентра экспертизы Садвакас Байгабулова подозревают в получении взятки Фото: ortcom.kz
Экс-заместителя председателя Национального центра экспертизы Садвакаса Байгабулова подозревают в коррупционном правонарушении, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

"14 июля Комитет санитарно-эпидемиологического контроля рассмотрел представление Департамента Агентства Казахстана по противодействию коррупции Астаны в отношении директора Жетысуского областного филиала "Национального центра экспертизы" Манкеева А. и заместителя председателя "Национального центра экспертизы" Байгабулова С. Досудебным расследованием установлено, что Манкеев А. из личной заинтересованности с целью перемещения по службе передал денежные средства своему руководителю Байгабулову С.", – говорится в сообщении комитета.

В Антикоррупционном ведомстве уточнили, что Садвакас Байгабулов получил взятку в сумме 2 500 долларов за перемещение Манкеева на аналогичную должность в Алматинскую область.

Садвакас Байгабулов ранее занимал высокие должности в здравоохранении. Он работал руководителем Департамента охраны общественного здоровья Астаны, главным государственным санитарным врачом столицы, Павлодарской области, главным госсанврачом на транспорте Казахстана.

Приказом от 18 мая 2023 года был уволен с должности заместителя председателя "Национального центра экспертизы".

Ранее сообщалось, что антикоррупционная служба по Туркестанской области ведет досудебное расследование в отношении замруководителя регионального управления цифровизации.

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