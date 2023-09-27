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В Астане осудили Садвакаса Байгабулова

Садвакасу Байгабулову вынесли приговор в Астане Фото: Zakon.kz
В Астане 27 сентября 2023 года огласили приговор по делу экс-зампредседателя Национального центра экспертизы Садвакаса Байгабулова, а также главы Жетысуского филиала центра Асхата Манкеева, сообщает Zakon.kz.

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено дело в отношении Байгабулова в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения (ст. 190 ч.2 п.3 УК) и Манкеева в покушении на дачу взятки в значительном размере лицу, приравненному на выполнение государственных функций (ст. 24 ч. 3 - ст. 367 ч. 2 УК).

Судом установлено, что Манкеев передал через третьих лиц Байгабулову взятку в 2500 долларов.

"Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, материалами негласных следственных действий, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела", – говорится в сообщении суда.

Приговор суда

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства у подсудимых:

  • привлечение к уголовной ответственности впервые;
  • наличие малолетних и несовершеннолетних детей;
  • в действиях Байгабулова добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения.

Также сказано, что отягчающих обстоятельств судом не установлено.

"Судом Байгабулову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора сроком на три года".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Манкееву назначено наказание в виде штрафа в сумме более 22 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Примечательно, что приговор суда не вступил в законную силу.

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Экс-замглавы Наццентра экспертизы Садвакаса Байгабулова подозревают в получении взятки

О том, что Байгабулова подозревают в коррупционном правонарушении, стало известно 25 июля 2023 года.

Садвакас Байгабулов ранее занимал высокие должности в здравоохранении. Он работал руководителем Департамента охраны общественного здоровья Астаны, главным государственным санитарным врачом столицы, Павлодарской области, главным госсанврачом на транспорте Казахстана.

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