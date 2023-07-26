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Законодательство РК

АФМ: Новую финпирамиду выявили в Алматы

АФМ: Новую финпирамиду выявили в Алматы Фото: freepik
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 июля 2023 года рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

По его словам, сотрудники при участии активистов города пресекли "деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков".

"Представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% в месяц или более 70% в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков", – рассказал Алибек Абдилов.

При этом, как отметил официальный представитель АФМ РК, клиентам не предоставлялись какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалось в личном кабинете в цифровом виде и отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства.

"В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".Алибек Абдилов

Также он обратился к казахстанцам:

"Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью компании S-Group, просим обратиться в Департамент экономических расследований по городу Алматы или в call-центр АФМ: 1458".

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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18 июля 2023 года стало известно, что Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой.

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