Очередную финпирамиду выявили в Казахстане

Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области завершили досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 января 2024 года, рассказали в пресс-службе АФМ.

"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно", – говорится в сообщении.

В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге. Уголовное дело направлено в суд". Пресс-служба АФМ РК

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется. Call-center "1458", – добавили в пресс-службе АФМ РК.

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