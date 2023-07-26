О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
Фото: unsplash
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 27-29 июля 2023 года? Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".
В Астане:
- 27 июля ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.
- 28 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С.
- 29 июля прогнозируется переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
В Алматы:
- 27 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +37+39°С.
- 28 июля ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +30+32°С.
- 29 июля – переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.
В Шымкенте:
- 27 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем +37+39°С.
- 28 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +35+37°С.
- 29 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +36+38°С.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 27-29 июля 2023 года.
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