О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики

Фото: unsplash

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 27-29 июля 2023 года? Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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