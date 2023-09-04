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О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики

О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 5 по 7 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни дожди ожидаются лишь в столице, в остальных двух мегаполисах страны – погода без осадков.

В Астане:

  • 5 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С;
  • 6 сентября – переменная облачность, ночью дождь. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +14+16°С;
  • 7 сентября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.

В Алматы:

  • 5 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С;
  • 6 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С;
  • 7 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте:

  • 5 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С;
  • 6 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С;
  • 7 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

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