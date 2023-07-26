В Караганде отпраздновали 17-летие хоккейного клуба "Сарыарка"

Вечером 25 июля в ледовом дворце спорта "Караганда-Арена" витала праздничная атмосфера: живая музыка, веселые аниматоры, конкурсы, автографы и вкусная еда. Отметить юбилей любимого клуба пришли гости и болельщики со всего города от мала до велика.

Но день был знаменательным не только своей датой – представители клуба, а также генеральный партнер Parimatch представили новое видение бренда ХК "Сарыарка" на официальной пресс-конференции.

Первым взял слово Никита Кудашкин, спортивный директор клуба. Он поделился информацией о привлечении новых талантов, улучшении инфраструктуры для тренировок и развития игроков, рассказал о стратегии клуба и планах на будущее. По его словам, этот новый непростой сезон начинается с глобальных перемен.

"Ни для кого не секрет, что новый год принесет в жизнь хоккейного клуба "Сарыарка" много новизны, начиная с формирования тренерского штаба в лице главного тренера Владимира Князева, который является местным воспитанником карагандинской школы хоккея. В свое время он играл в нашем клубе и прекрасно знает его историю, чемпионские амбиции и большие стратегические задачи. Изменения, конечно же, коснулись формирования состава команды в целом, так как с прошлого сезона у нас осталось всего два местных воспитанника. Состав в первую очередь был создан из молодежи – местных ребятах, на которых мы делаем большой акцент и даем им возможность проявить себя. На сегодняшний день проходят учебно-тренировочные сборы, и это дает игрокам шанс войти в основной состав команды хоккейного клуба "Сарыарка". Работа проводится совместно с тренерским штабом исключительно по спортивным принципам", – сообщил спортивный директор клуба.

Фото: Parimatch

Он добавил, что сегодня учебно-тренировочные сборы проводятся комплексно, включая не только лед, но и тренажерный зал, стадион, различные городки.

"Мы внимательно относимся к здоровью наших ребят, неважно, молодых или взрослых, используя последние современные технологии для контроля и отслеживания показателей состояния здоровья каждого игрока во время учебно-тренировочных сборов, а также на протяжении всего сезона. К примеру, каждое утро перед тренировкой ребята проходят комплексное обследование, после чего во время тренировок используются специальные датчики Polar, которые отслеживают основные показатели именно при нагрузках, так как в хоккее игроки испытывают большое напряжение. Пока все летом отдыхают, мы улыбаемся и пашем". Никита Кудашкин

В свою очередь Владимир Князев, главный тренер клуба "Сарыарка", рассказал о подходах к тренировкам и развитию игрового потенциала, а также поздравил с 17-летием город и болельщиков, так как последние очень любят хоккей в Караганде.

"Хочется пожелать процветания клубу и болельщикам и, безусловно, терпения. В любых ситуациях, будь это поражения или победы, мы должны вместе пройти этот сезон. В мае я приступил к работе, и команду мы практически сформировали с нуля, не считая наших молодых игроков из Темиртау 2003 года рождения. Мы постарались вернуть наших хоккеистов 1998 года рождения – Тарасова, Хребкова, Пальтаго, Демина. При хорошем стечении обстоятельств 10-11 человек местных ребят будут играть в команде и плюс парни для ротации, так как игрокам, приходящим из молодежных лиг, очень тяжело попасть в струю. Таким образом, им предоставляется возможность принять участие в тренировочном процессе. Сейчас у нас планируются товарищеские встречи с командами из Алматы и Астаны. Здесь мы будем полностью просматривать всех игроков. Не люблю загадывать наперед, но мы намерены радовать болельщиков своими успехами. В составе команды молодость и опыт. Нами были приглашены ведущие российские хоккеисты, которые имеют опыт игры в КХЛ. Отныне ребятам будет на кого равняться и к чему стремиться", – поделился планами на будущее главный тренер.

Фото: Parimatch

В ходе мероприятия Данияр Зикенов, руководитель пресс-центра, подчеркнул, что "Сарыарка" является самым титулованным клубом страны.

"Даже в прошлом сезоне, который стал для многих неоднозначным, команда выиграла кубок Казахстана, совершила рекорд и добилась 40 побед, то есть за 17 лет мы имеем все титулы, которыми может похвастаться не каждый. "Сарыарка" – клуб, имеющий громкое имя в медиапространстве, а теперь имя играет на клуб. Мы будем активно развивать работу с болельщиками. В период пандемии трибуны были пустые, и сейчас наша задача вернуть болельщиков, чтобы собирать полные стадионы. Очень важно, чтобы наши игроки могли чувствовать поддержку и благоприятную атмосферу. Хочется, чтобы болельщики ходили с атрибутикой "Сарыарки" и приходили на матчи. Параллельно мы активно работаем с акиматом с целью пропаганды здорового образа жизни. Важно, чтобы молодежь равнялась на наш клуб и становилась чемпионом".

"Прежде всего, хотелось бы поздравить наших партнеров – клуб "Сарыарка" – с 17-летием. Это хорошая дата – многое уже было сделано, и многое еще предстоит, ведь это самая заряженная команда с большой и преданной фанбазой", – обратилась к присутствующим Виктория Андреева, менеджер по спонсорству Parimatch Kazakhstan.

"Мы рады разделить это событие не только на словах, но и на деле. Сегодня для болельщиков и граждан города подготовлены развлекательные программы с розыгрышем подарков, на которых размещены новые логотипы клуба. Эти логотипы зарождались под бурные обсуждения. Всего нами было представлено три концепции, но путем диалога мы пришли к консенсусу и выбрали другой, четвертый вариант, который устроил нас всех. Концепт логотипа минималистичен, а это хорошо ложится на мировые тренды, стремящиеся к упрощению айдентики". Виктория Андреева

Логотип представляет собой стилизованное отображение беркута – талисмана клуба, что является характерной чертой для многих клубов НХЛ.

"В их айдентике можно встретить практически всех представителей фауны – акул, койотов, пантер и т.д. Отдавая дань памяти прошлому, беркут перешел на новый логотип. Он стал более грозным, решительным, настроенным на победу. К тому же привычный образ волевой птицы уже хорошо знаком фанатам, интересы которых мы также учли. Логотип имеет форму круга, символизирующего целостность, непрерывность, совершенное и динамичное движение, а в случае с эмблемой клуба – его стабильность и единство. Нами также был разработан логотип для молодежно-хоккейного клуба "Темиртау". Уважая восточные традиции и преемственность поколений, на айдентике клуба также красуется молодой беркут. Ему предстоит многого добиться, однако с таким старшим братом ничего не страшно. Оба логотипа выполнены в желто-черных тонах. Совсем скоро ребят ждет новый сезон, в котором им предстоит в очередной раз проверить себя на прочность, характер и выдержку. Мы верим, что обновление брендинга принесет ребятам череду новых побед, а их фанатам – яркие впечатления и большую веру в своих фаворитов". Виктория Андреева

Фото: Parimatch

После пресс-конференции в главном холле "Караганда-арена" состоялось празднование 17-летия клуба с автограф-сессией, розыгрышами, развлекательной программой, музыкой и танцами.

Фото: Parimatch

Все это, конечно, было сделано для верных фанатов "Сарыарки" с целью максимального привлечения молодежи и работников медиа-пространства и активного развития соцсетей для укрепления и продвижения имиджа популярного клуба.