О прекращении деятельности малого бизнеса в рамках чистого листа: разъяснения КГД
Фото: Zakon.kz
Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, организованный КГД МФ РК в рамках республиканской акции "Народный бухгалтер" на тему: "Порядок прекращения деятельности субъектов микро и малого бизнеса в рамках чистого листа".
В марте текущего года вводятся в действие изменения в правила исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками.
Поправки направлены на ликвидацию процедур предпринимательской деятельности и снижение административной нагрузки, прежде всего для субъектов микро и малого бизнеса.
Прокомментирует нововведения директор Департамента налогового администрирования КГД МФ РК Адилгалиев Бектас Жасуланович.
Также прозвучат ответы на вопросы, присланные в редакцию до мероприятия.
11 февраля 2026 года состоялся прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный КГД МФ РК в рамках республиканской акции "Народный бухгалтер", на тему: "Фискализация платежей при денежных расчетах".
