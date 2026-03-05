О прекращении деятельности малого бизнеса в рамках чистого листа: разъяснения КГД

Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, организованный КГД МФ РК в рамках республиканской акции "Народный бухгалтер" на тему: "Порядок прекращения деятельности субъектов микро и малого бизнеса в рамках чистого листа".

В марте текущего года вводятся в действие изменения в правила исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками.

Поправки направлены на ликвидацию процедур предпринимательской деятельности и снижение административной нагрузки, прежде всего для субъектов микро и малого бизнеса.

Прокомментирует нововведения директор Департамента налогового администрирования КГД МФ РК Адилгалиев Бектас Жасуланович.

Также прозвучат ответы на вопросы, присланные в редакцию до мероприятия.

11 февраля 2026 года состоялся прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный КГД МФ РК в рамках республиканской акции "Народный бухгалтер", на тему: "Фискализация платежей при денежных расчетах".