О прекращении деятельности малого бизнеса в рамках чистого листа: разъяснения КГД

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:02 Фото: Zakon.kz
Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, организованный КГД МФ РК в рамках республиканской акции "Народный бухгалтер" на тему: "Порядок прекращения деятельности субъектов микро и малого бизнеса в рамках чистого листа".

В марте текущего года вводятся в действие изменения в правила исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками.

Поправки направлены на ликвидацию процедур предпринимательской деятельности и снижение административной нагрузки, прежде всего для субъектов микро и малого бизнеса.

Прокомментирует нововведения директор Департамента налогового администрирования КГД МФ РК Адилгалиев Бектас Жасуланович.

Также прозвучат ответы на вопросы, присланные в редакцию до мероприятия.

11 февраля 2026 года состоялся прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный КГД МФ РК в рамках республиканской акции "Народный бухгалтер", на тему: "Фискализация платежей при денежных расчетах".

Ошибка в тексте: