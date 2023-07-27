Антитеррористические учения пройдут в Астане

27-28 июля под эгидой Антитеррористического центра РК Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом проведет плановые антитеррористические учения в Астане, сообщает Zakon.kz.

Цель мероприятия - проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.



"Предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта. Учение максимально приближено к реальным боевым условиям с различными элементами сложности". Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом

В Столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.

Ранее 24 марта на территории города проводились антитеррористические учения "Найза-Антитеррор-2023".