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Антитеррористические учения пройдут в Астане

Казахстан Астана учения Фото: Instagram/mangistaupd
27-28 июля под эгидой Антитеррористического центра РК Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом проведет плановые антитеррористические учения в Астане, сообщает Zakon.kz.

Цель мероприятия - проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

"Предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта. Учение максимально приближено к реальным боевым условиям с различными элементами сложности".Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом

В Столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.

Ранее 24 марта на территории города проводились антитеррористические учения "Найза-Антитеррор-2023".

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