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Алматинская академия МВД РК вновь приняла курсантов

Алматинская академия МВД РК вновь приняла курсантов Фото: пресс-служба Алматинской академии МВД РК
В Алматы после непродолжительного перерыва ведомственный вуз Министерства внутренних дел Казахстана открыл свои двери для абитуриентов, сообщает Zakon.kz.

"Желающих поступить в наше учебное заведение было более тысячи молодых людей. Этому предшествовала большая профориентационная работа, которая по поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова была развернута во всех регионах страны. В рамках республиканского проекта "Один день в полиции" Академией были охвачены более 2000. Важным событием стало проведение первого форума "Молодежь и полиция" с участием главы нашего ведомства. От участников форума поступили предложения об изменении подхода к отбору кандидатов на службу в полицию Нового Казахстана", – отметил начальник Алматинской академии МВД РК генерал-майор полиции Айдар Сайтбеков.

Алматинская академия МВД РК вновь приняла курсантов

Фото: пресс-служба Алматинской академии МВД РК

По словам спикера, главным критерием должны стать умственные и интеллектуальные способности молодых ребят. Это стало ключевым посылом при формировании профессионального ядра молодых сотрудников полиции.

"Впервые в Казахстане Алматинская академия МВД стала площадкой, где была внедрена новая система отбора, которая предусматривала ряд новшеств. Министром внутренних дел был подписан Приказ, согласно которому абитуриенты, набравшие более 100 баллов, и обладатели "Алтын белгі" были освобождены от сдачи нормативов по физической культуре. И уже 18 выпускников школ воспользовались этим правом и поступили к нам в Академию. Уверен, на следующий год, желающих пополнить ряды курсантов с высокими баллами, будет больше. Внедряя новые подходы, мы ставим цель – изменить сознание и сделать молодых полицейских высокопрофессиональными, интеллектуальными и готовыми противостоять всем новым вызовам".Айдар Сайтбеков

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