Алматинская академия МВД РК вновь приняла курсантов

"Желающих поступить в наше учебное заведение было более тысячи молодых людей. Этому предшествовала большая профориентационная работа, которая по поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова была развернута во всех регионах страны. В рамках республиканского проекта "Один день в полиции" Академией были охвачены более 2000. Важным событием стало проведение первого форума "Молодежь и полиция" с участием главы нашего ведомства. От участников форума поступили предложения об изменении подхода к отбору кандидатов на службу в полицию Нового Казахстана", – отметил начальник Алматинской академии МВД РК генерал-майор полиции Айдар Сайтбеков.