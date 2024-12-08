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События

Назначен новый глава Алматинской академии МВД

Назначен новый начальник Алматинской академии МВД, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 10:38 Фото: polisia.kz
Сменился начальник Алматинской академии Министерства внутренних дел (МВД) имени Макана Есбулатова. Им стал Калижан Кобландин, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы правоохранителей, 9 декабря 2024 года нового руководителя учебного заведения личному составу представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

назначение академия, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 10:38

Фото: polisia.kz

Отмечено, что Калижан Кобландин имеет богатый опыт работы в различных руководящих должностях.

До назначения на новую позицию он занимал должность заместителя начальника Департамента полиции на транспорте. 

Примечательно, что 6 декабря стало известно о назначении нового начальника Департамента полиции на транспорте МВД. Им стал генерал-майор полиции Айдос Рысбаев.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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