"КазМунайГаз" начал строительство многофункционального спортивного комплекса в Уральске

27 июля председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев дали старт строительству многофункционального спортивного комплекса в Уральске.

Выступая на мероприятии, глава КМГ отметил, что проект реализуется по прямому поручению президента страны, данному им в ходе визита в Западно-Казахстанскую область 9 марта 2023 года.

"Президент неоднократно отмечал важность повышения охвата населения здоровым образом жизни, а также необходимость пропаганды спорта среди молодежи. Для нашей компании это не просто выполнение задач по устойчивому развитию, это воплощение ключевых ценностей "КазМунайГаза" – ответственности и заботы о гражданах. Хотел бы отметить, что только за прошлый год компанией было выделено на благотворительность порядка 13 млрд тенге, а на социальное развитие регионов – еще 12 млрд тенге. В рамках этой работы благоустраиваются жилые районы и городские пространства, строятся школы и больницы, спортивные площадки и сооружения". Магзум Мирзагалиев

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Спорткомплекс построят в 10-м микрорайоне Уральска. Завершение строительства планируется в конце 2024 года.

Спорткомплекс может быть использован как для проведения соревнований, так и для тренировок спортсменов. В здании построят легкоатлетическую арену с разминочным треком с беговой дорожкой длиной 150 метров, инфраструктурой для толкания ядра, прыжков в высоту, прыжков с шестом, прыжков в длину и тройного прыжка, стрельбы из лука.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Легкоатлетическая арена включает трибуны на 1200 посадочных мест. Также в спорткомплексе планируется строительство бассейна с дорожками на 25 метров, пневматического тира, скалодрома, батутного, борцовского и боксерского залов, настольный теннис.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Обращаясь к подрядчикам, председатель правления КМГ подчеркнул, что качество строительства будет находиться на постоянном контроле, ведь от этого будут зависеть условия подготовки местных спортсменов.

"Мы верим, что возводимый на этом месте комплекс взрастит подлинные спортивные таланты, чемпионов будущих олимпиад. Не менее важно, что за счет новаторских архитектурных решений объект украсит городской ландшафт и станет одной из достопримечательностей города", – подчеркнул председатель правления КМГ.