В Кыргызстане запретили вейпы и электронные сигареты

В Кыргызстане под запрет попали электронные сигареты. Соответствующий закон подписал президент страны Садыр Жапаров, сообщает Zakon.kz.

В силу запрет вступает с 1 июля 2025 года. После этой даты в Кыргызстан запрещено ввозить электронные сигареты с никотиносодержащей жидкостью, а также продавать их на территории страны или использовать.

"Инициатива направлена на защиту здоровья граждан от негативных последствий употребления табачных изделий нового поколения", – говорится в официальном сообщении.

Согласно закону, нарушителям запрета грозят серьезные штрафы. Для физических лиц за использование электронных сигарет предусмотрено 100 расчетных показателей, за их реализацию – 200. Для юридических лиц размеры штрафов выше: 600 и 650 расчетных показателей соответственно.

Незаконный ввоз электронных сигарет также станет уголовно наказуемым. Ввоз в значительном размере повлечет исправительные работы до года или штраф от 1 тысячи до 1 тысячи 200 расчетных показателей. При крупных и особо крупных объемах штраф увеличивается до 2 тысяч расчетных показателей, а наказание может включать лишение свободы до двух лет.

В Казахстане вейпы под запретом с 20 июня 2024 года. Соответствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" подписал президент Касым-Жомарт Токаев 19 апреля 2024 года.