При смене места жительства прикреплять к военкомату будут автоматически

На брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев сообщил, что в рамках цифровизации казахстанской армии интегрируют базы данных Вооруженных сил и госорганов. Теперь гражданам не надо будет при перемене места жительства прикрепляться к новому военкомату, сообщает Zakon.kz

Как рассказал замминистра, ведомством совместно с АО "Национальные информационные технологии" разработана система "Жангер.кз". Она уже создана, сейчас проводятся тестовые работы и интеграция с базами данных.

"Продолжаются испытания сервисов по постановке и снятию граждан с воинского учета при перемене места жительства внутри страны. Около 300 тысяч человек ежегодно переезжают с одного места на другое – в связи с семейными обстоятельствами, на работу устраиваются. Человеку нужно выходить, сниматься с учета из одного военкомата, вставать на учет в другом военкомате – там целая чехарда. Человеку надо несколько раз ходить по этим учреждениям. Мы организовали интеграцию с нужными базами данных". Дархан Ахмедиев

По его словам, в системе будет отображаться, когда человек меняет адрес места жительства. Этого будет достаточно для автоматического прикрепления к военкомату на новом месте.

"Мы автоматически будем менять его учет в военкомате. То есть человеку больше не нужно будет ходить, чтобы открепиться и прикрепиться к новому военкомату". Дархан Ахмедиев

Также в рамках цифровизации упростят процедуру поступления на контрактную службу.

"Раньше, сейчас даже так, с момента подачи заявления на контрактную службу до подписания самого контракта уходило три-четыре месяца. Это спецпроверки, человеку нужно было собирать кучу ненужных бумаг. Сегодня мы благодаря этой системе планируем оптимизировать все эти работы, чтобы справки подтягивались с базы данных других госорганов. В целом наша задача – ускорить этот процесс и сделать его прозрачным, чтобы человек видел, на какой стадии находится его заявление". Дархан Ахмедиев

Представитель Минобороны добавил, что запустить эту платформу в пилотном режиме планируют в конце 2023 года, а уже со следующего года она должна будет заработать в обычном режиме. Сейчас ее пока тестируют.

Что касается финансирования проекта, то по минимальному ценовому предложению, которое позволяет реализовать все функции системы, сумма составляет порядка 300 млн тенге.

Ранее заместитель министра сообщил, что бумажные военные билеты теперь можно больше не носить с собой. Вся информация будет находиться в личном кабинете электронной базы госданных, где будет значиться статус военнообязанного.