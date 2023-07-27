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Военные билеты оцифровали в Казахстане

Военные билеты в Казахстане цифровизировали Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев рассказал, что бумажные военные билеты можно больше не носить с собой. Теперь вместо них в личном кабинете электронной базы госданных будет значиться статус военнообязанного, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сказал замминистра, граждан, не прошедших воинскую службу, освободят от необходимости получать военные билеты. 

"Их изготовление осуществляется за счет бюджетных средств. Это существенно снизит коррупционные риски. Те, кто не служил, сегодня должны приходить, забирать эти военные билеты. Более того, при утере этих военных билетов они обязаны оплатить штраф и так далее. Сейчас мы это исключаем". Дархан Ахмедиев

По словам представителя Минобороны, у граждан будет статус военнообязанного в личном кабинете. 

"Это благодаря цифровизации мы смогли добиться таких результатов", – отметил Дархан Ахмедиев.

Также он сообщил, что буквально на днях правительство поддержало инициативу Минобороны об отмене проведения приписки к призывным участкам в традиционном формате. Это значит, что с 1 января 2024 года во всех регионах страны приписную кампанию будут осуществлять в проактивном формате. Это освободит граждан от необходимости личной явки в военкоматы для медосвидетельствования, сбора документов для формирования личных дел и позволит не отрывать учащихся от учебного процесса. 

"Более того, данное новшество экономит более 1 млрд тенге, выделяемых местными исполнительными органами ежегодно, и отменит необходимость получения удостоверений о приписке к призывным участкам". Дархан Ахмедиев

Ранее Дархан Ахмедиев рассказал, что в столице выявили случаи, когда призывники предоставляли подложные справки об учебе в одном из университетов, чтобы избежать службы в армии.

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Оксана Скибан
МО РК Казахстан
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