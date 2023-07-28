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Использование дронов в борьбе с саранчой рассматривают в Казахстане

борьба с саранчой Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
В рамках рабочего визита в Рим министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев посетил международный противосаранчовый Центр продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Минсельхоза, на площадке Центра обсуждены вопросы реализации совместных проектов в области борьбы с вредителями.

"В частности, речь шла о внедрении мониторинга территорий на наличие насекомых с использованием дронов, что позволит в дальнейшем более точно проводить фитосанитарную обработку земель. Глава МСХ также поддержал идею создания постоянной комиссии ФАО по саранчовым, которая окажет содействие в более оперативном и эффективном решении вопросов борьбы со стадными вредителями в Евразийском регионе", – говорится в сообщении.
борьба с саранчой

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Отмечается, что передовой опыт борьбы с саранчовыми имеют Австралия и Марокко. Карашукеев сообщил о планах министерства направить казахстанских специалистов на обучение в Марокко, также в ведомстве рассматривают возможность приглашения марокканских экспертов в нашу страну для обмена опытом.

Ранее сообщалось, что видео с саранчой напугало жителей Атырауской области.

Елена Беляева
Австралия Казахстан Марокко Рим
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