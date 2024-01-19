Токаев подтвердил заинтересованность РК в расширении сотрудничества с ООН

Находящийся с официальным визитом в Италии президент Касым-Жомарт Токаев посетил штаб-квартиру Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Риме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи с генеральным директором FAO Цюй Дунъюем глава государства подчеркнул важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса.

"Нехватка продовольствия является одной из острых проблем в глобальной повестке дня. Казахстан стремится внести свой вклад в решение этой проблемы. Наша страна входит в число лидеров по производству зерновых культур. Объем экспорта пшеницы достигает около 6 млн тонн. Мы входим в 10 крупных производителей зерна и муки", – отметил глава государства.

Президент подтвердил заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с Организацией.

Фото: Акорда

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, наша страна заинтересована в экспертной поддержке ООН по вопросам улучшения семеноводства, борьбы с деградацией сельскохозяйственных земель, продвижения зеленого сельского хозяйства, рационального и эффективного использования водных и земельных ресурсов. Казахстан принимает участие в инициативе FAO "Одна страна – один приоритетный продукт", нацеленной на развитие устойчивых производственных и торговых цепочек для сбыта уникальных местных сельхозпродуктов.

Ранее сообщалось, что в рамках официального визита в Ватикан президент Касым-Жомарт Токаев посетил Сикстинскую Капеллу, Капеллу Святых Петра и Павла (Капелла Паолина) и Королевский зал Апостольского дворца.