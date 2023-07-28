Стипендию президента Казахстана распределят между вузами культуры и искусства

Фото: pixabay

Министерство культуры и спорта подготовило приказ "О распределении стипендии президента Республики Казахстан между организациями высшего и послевузовского образования на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: