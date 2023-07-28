Стипендию президента Казахстана распределят между вузами культуры и искусства
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Министерство культуры и спорта подготовило приказ "О распределении стипендии президента Республики Казахстан между организациями высшего и послевузовского образования на 2023 год", сообщает Zakon.kz.
Всего выделено 24 президентских стипендии, их распределят между следующими вузами:
- Республиканское государственное учреждение "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – 4 стипендии.
- Республиканское государственное учреждение "Казахский национальный университет искусств" – 12 стипендий.
- Республиканское государственное учреждение "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – 4.
- Некоммерческое акционерное общество "Международный университет туризма и гостеприимства" – 4.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 августа.
Ранее мы рассказали, что в вузах Казахстана начался прием заявлений для участия в конкурсе грантов.
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