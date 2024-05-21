Президентские стипендии распределены между вузами в сфере культуры и искусства
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Министерство культуры и информации подготовило приказ "О распределении стипендии президента Республики Казахстан между организациями высшего или послевузовского образования на 2024 год", сообщает Zakon.kz.
Так, Министерство культуры и информации распределит 15 стипендий студентам и одну – магистрантам:
- РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – четыре стипендии студентам;
- РГУ "Казахский национальный университет искусств" – 10 стипендий студентам и одна магистранту;
- РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – одна стипендия студенту.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 июня.
Ранее сообщалось, что всего в текущем году выделено 1080 президентских стипендий студентам и восемь стипендий – магистрантам казахстанских вузов. Они были распределены между пятью министерствами.
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