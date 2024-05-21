Президентские стипендии распределены между вузами в сфере культуры и искусства

Министерство культуры и информации подготовило приказ "О распределении стипендии президента Республики Казахстан между организациями высшего или послевузовского образования на 2024 год", сообщает Zakon.kz.

Так, Министерство культуры и информации распределит 15 стипендий студентам и одну – магистрантам:

РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – четыре стипендии студентам ;

; РГУ "Казахский национальный университет искусств" – 10 стипендий студентам и одна магистранту ;

; РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – одна стипендия студенту.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 июня.

Ранее сообщалось, что всего в текущем году выделено 1080 президентских стипендий студентам и восемь стипендий – магистрантам казахстанских вузов. Они были распределены между пятью министерствами.