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Президентские стипендии распределены между вузами в сфере культуры и искусства

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 14:44 Фото: freepik
Министерство культуры и информации подготовило приказ "О распределении стипендии президента Республики Казахстан между организациями высшего или послевузовского образования на 2024 год", сообщает Zakon.kz.

Так, Министерство культуры и информации распределит 15 стипендий студентам и одну – магистрантам:

  • РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – четыре стипендии студентам;
  • РГУ "Казахский национальный университет искусств" – 10 стипендий студентам и одна магистранту;
  • РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – одна стипендия студенту.  

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 июня.

Ранее сообщалось, что всего в текущем году выделено 1080 президентских стипендий студентам и восемь стипендий – магистрантам казахстанских вузов. Они были распределены между пятью министерствами.

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Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год Высшее образование Стипендии
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