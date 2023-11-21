В Казахстане утвердили комплексный план по развитию машиностроительной отрасли на пять лет
Документ направлен на поддержку отечественных производителей и повышение конкурентоспособности машиностроительной отрасли страны.
В качестве основной цели ставится рост валовой добавленной стоимости в отрасли машиностроения в 4,5 раза к уровню 2021 года.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
- Улучшение базовых условий для развития отрасли.
- Продвижение отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.
- Развитие приоритетных секторов отрасли.
Для реализации указанных задач комплексный план охватывает мероприятия по следующим направлениям:
- обеспечение отечественных производителей исходными материалами по доступным ценам;
- обеспечение приоритетного и доступного финансирования;
- совершенствование налогового стимулирования отечественных производителей;
- обеспечение квалифицированными кадрами и развитие НИОКР;
- стимулирование сбыта машиностроительной продукции;
- совершенствование системы технического регулирования;
- реализация точечных мер поддержки для секторов отрасли.
Как ожидается, реализация комплексного плана позволит достичь следующих результатов в отрасли:
- рост индекса физического объема (ИФО) производства – 217,8 % к уровню 2021 года;
- увеличение объема экспорта в 2,9 раза к уровню 2021 года;
- рост уровня производительности труда – 191,7 %, к уровню 2021 года;
- рост ИФО инвестиций в основной капитал – 153,5 %, к уровню 2021 года.
Финансирование
Предусматривается, что для стимулирования развития отрасли на предстоящие 5 лет необходимые объемы финансирования будут выделяться с учетом развития экономики и возможностей государственного бюджета только на цели развития машиностроения и исключительно субъектам малого и среднего бизнеса.
При этом финансирование крупных капиталоемких проектов будет осуществляться по решению правительства РК за счет средств из других источников. В приоритетном порядке данные средства будут направляться на модернизацию, расширение действующих и создание новых отечественных производств.
Источники финансирования
Финансирование комплексного плана будет осуществляться за счет государственного бюджета, а также других источников. Так, их республиканского бюджета планируется выделить в течение пяти лет 1 453,5 млрд тенге, а также привлечь 1 343,5 млрд внебюджетных средств.
Нынешняя ситуация
За 2017 – 2022 годы доля машиностроительной отрасли в экономике страны увеличилась с 1% до 1,5 %, в обрабатывающем секторе – с 8% до 13 %. Стоимостной объем производства в отрасли вырос в 3 раза до 3,1 трлн тенге, из которых на сектор автомобилестроения приходится 1229 млрд тенге (39%), на остальные сектора машиностроения – 1752 млрд тенге (61%).
В сельхозмашиностроении – в 10,5 раза, автомобилестроении – в 8,2 раза, железнодорожном машиностроении – в 3,2 раза, авиастроении – в 3,7 раза, электротехническом – в 1,1 раза, горно–металлургическом – в 2,2 раза, нефтегазовом машиностроении – в 1,2 раза. В энергетическом машиностроении произошел спад – в 2,2 раза.
Вместе с тем, на фоне общего роста производства машиностроительной продукции в отрасли сохраняется существенная зависимость от импорта.
По итогам 2022 года производительность труда машиностроительной отрасли составила 28,7 тыс. долларов на одного работника. В основной капитал отрасли инвестировано более 64,6 млрд тенге (140 млн долларов), привлечено более 474,6 млн долларов прямых иностранных инвестиций.
В отрасли действует более 3,7 тыс. машиностроительных предприятий, где занято порядка 118,6 тысячи человек. Однако основные производственные фонды предприятий отрасли нуждаются в обновлении.
Вместе с тем отмечается нехватка квалифицированных кадров с определенным уровнем профессиональных знаний, навыков и компетенций, что во многом обусловлено недостаточным развитием модели дуального образования и практико-ориентированного подхода к обучению.
Так, согласно среднесрочному национальному прогнозу, спросу трудовых ресурсов по востребованным специалистам в машиностроительной отрасли с 2024 по 2028 годы потребность составит более 7 тысяч специалистов.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее мы рассказали, как в Казахстане будут развивать информационные технологии. МЦРИАП разработал План развития АО "Национальные информационные технологии на 2024-2033 годы".