В Казахстане утвердили комплексный план по развитию машиностроительной отрасли на пять лет

Правительство Казахстана постановлением от 7 ноября 2023 года утвердило Комплексный план по развитию машиностроительной отрасли Республики Казахстан на 2024 - 2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на поддержку отечественных производителей и повышение конкурентоспособности машиностроительной отрасли страны.

В качестве основной цели ставится рост валовой добавленной стоимости в отрасли машиностроения в 4,5 раза к уровню 2021 года.



Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

Улучшение базовых условий для развития отрасли. Продвижение отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках. Развитие приоритетных секторов отрасли.

Для реализации указанных задач комплексный план охватывает мероприятия по следующим направлениям:

обеспечение отечественных производителей исходными материалами по доступным ценам;

обеспечение приоритетного и доступного финансирования;

совершенствование налогового стимулирования отечественных производителей;

обеспечение квалифицированными кадрами и развитие НИОКР;

стимулирование сбыта машиностроительной продукции;

совершенствование системы технического регулирования;

реализация точечных мер поддержки для секторов отрасли.

Как ожидается, реализация комплексного плана позволит достичь следующих результатов в отрасли:

рост индекса физического объема (ИФО) производства – 217,8 % к уровню 2021 года;

увеличение объема экспорта в 2,9 раза к уровню 2021 года;

рост уровня производительности труда – 191,7 %, к уровню 2021 года;

рост ИФО инвестиций в основной капитал – 153,5 %, к уровню 2021 года.

Финансирование

Предусматривается, что для стимулирования развития отрасли на предстоящие 5 лет необходимые объемы финансирования будут выделяться с учетом развития экономики и возможностей государственного бюджета только на цели развития машиностроения и исключительно субъектам малого и среднего бизнеса.

При этом финансирование крупных капиталоемких проектов будет осуществляться по решению правительства РК за счет средств из других источников. В приоритетном порядке данные средства будут направляться на модернизацию, расширение действующих и создание новых отечественных производств.

Источники финансирования



Финансирование комплексного плана будет осуществляться за счет государственного бюджета, а также других источников. Так, их республиканского бюджета планируется выделить в течение пяти лет 1 453,5 млрд тенге, а также привлечь 1 343,5 млрд внебюджетных средств.

Нынешняя ситуация

За 2017 – 2022 годы доля машиностроительной отрасли в экономике страны увеличилась с 1% до 1,5 %, в обрабатывающем секторе – с 8% до 13 %. Стоимостной объем производства в отрасли вырос в 3 раза до 3,1 трлн тенге, из которых на сектор автомобилестроения приходится 1229 млрд тенге (39%), на остальные сектора машиностроения – 1752 млрд тенге (61%).

В сельхозмашиностроении – в 10,5 раза, автомобилестроении – в 8,2 раза, железнодорожном машиностроении – в 3,2 раза, авиастроении – в 3,7 раза, электротехническом – в 1,1 раза, горно–металлургическом – в 2,2 раза, нефтегазовом машиностроении – в 1,2 раза. В энергетическом машиностроении произошел спад – в 2,2 раза.

Вместе с тем, на фоне общего роста производства машиностроительной продукции в отрасли сохраняется существенная зависимость от импорта.

По итогам 2022 года производительность труда машиностроительной отрасли составила 28,7 тыс. долларов на одного работника. В основной капитал отрасли инвестировано более 64,6 млрд тенге (140 млн долларов), привлечено более 474,6 млн долларов прямых иностранных инвестиций.

В отрасли действует более 3,7 тыс. машиностроительных предприятий, где занято порядка 118,6 тысячи человек. Однако основные производственные фонды предприятий отрасли нуждаются в обновлении.

Вместе с тем отмечается нехватка квалифицированных кадров с определенным уровнем профессиональных знаний, навыков и компетенций, что во многом обусловлено недостаточным развитием модели дуального образования и практико-ориентированного подхода к обучению.

Так, согласно среднесрочному национальному прогнозу, спросу трудовых ресурсов по востребованным специалистам в машиностроительной отрасли с 2024 по 2028 годы потребность составит более 7 тысяч специалистов.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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