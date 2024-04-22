В Алматы еще один ЖК подключен к скоростному интернету от "Казахтелекома"

Крупнейший телекоммуникационный оператор страны продолжает расширять зону покрытия современной технологии связи GPON в городах. Так, например, накануне "Казахтелеком" подключил к Gigabit Passive Optical Network очередной жилой комплекс в Алматы.

Теперь у жителей Sholpan city появился доступ не только к высокоскоростному интернету до 500 Мбит/с, но и ко всем телекоммуникационным и цифровым сервисам.





Отметим, что с развитием социальных сетей, стриминговых сервисов и платформ с различным медиаконтентом в Казахстане наблюдается экспоненциальный рост спроса на качественный интернет и телеком-услуги.

Фото: "Казахтелеком"

Наиболее отчетливо это видно в самом крупном мегаполисе страны – Алматы, где увеличение населения сопровождается соответствующим темпом строительства новых многоэтажных жилых комплексов и предыдущие технологии связи не всегда справляются с пиковыми нагрузками. GPON за счет своей высокой пропускной способности и прямого подключения к магистральной оптической линии "Казахтелекома" гарантирует абонентам высокое качество интернет-соединения без обрывов, помех и сбоев.

Фото: "Казахтелеком"

"Мы стараемся охватить сетями GPON все многоэтажные дома нашего мегаполиса и ежегодно закладываем в план развития новые жилые комплексы, даже строящиеся многоэтажки. Только в прошлом году по данной технологии мы провели интернет к почти 2500 домам южной столицы и до конца текущего года планируем построить оптические сети еще в 2000 домах и охватить 11 тыс. семей", – говорит коммерческий директор В2С Алматинского региона ДРБ АО "Казахтелеком" Ерлан Исанов.

Sholpan city расположен в спальном районе мегаполиса и представляет собой закрытый современный жилой комплекс, где проживают около 500 семей.

Фото: "Казахтелеком"

Подключение дома было заложено в план развития компании прошлого года и в первом квартале текущего года были завершены все строительные и инсталляционные работы с подключением к магистральной сети "Казахтелекома".

Фото: "Казахтелеком"

"Я работаю корпоративным юристом в строительной компании, один из объектов нашей компании – этот ЖК Sholpan city, тут наш офис и у меня квартира здесь. Офис у нас на первом этаже, а так как мой офис и квартира в этом ЖК, мне очень важно было, чтобы в доме был хороший интернет, поскольку вся моя работа связана с интернетом. В нашем ЖК проживает много школьников, студентов, есть работающие дистанционно люди, и нам важен был качественный интернет, потому что мы весь день проводим за ноутбуком. Я не знаю другого провайдера в стране, который предоставляет такой широкий спектр качественных услуг и делает это оперативно: я сегодня оставила заявку на подключение и сегодня же мне сказали, что подключат", – говорит жительница ЖК Sholpan city Салтанат Сыдыкова.

К слову, с начала текущего года Sholpan city стал седьмым жилым комплексом в Алматы, подключенным к сети "Казахтелекома" по технологии GPON. До конца года оптическая сеть от крупнейшего телеком-оператора появится еще в нескольких новостройках южной столицы: ЖК "Медео Сити", ЖК Gres Park, ЖК Lamiya Rezidence, ЖК ART Rezidence, ЖК Grand Town и многих других. В прошлом году компания успешно подключила к высокоскоростному интернету по Gigabit Passive Optical Network более 4 тыс. квартир в новых жилых комплексах в Алматы.