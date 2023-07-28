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Кто виновен в заражении ВИЧ в больнице Алматы: итоги расследования

проверка, ВИЧ в больнице Алматы Фото: pixabay
Заместитель директора Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы Асель Калыкова обнародовала итоги проверки по выявлению ВИЧ в Центральной городской клинической больнице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила Асель Калыкова на брифинге 28 июля, по результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной инфицирования трех человек ВИЧ стал человеческий фактор.

"Факт инфицирования трех пациентов, вероятнее всего, связан с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур (СОП) при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью. Также имело место несвоевременное прохождение медицинским персоналом подготовки и переподготовки по вопросам профилактики внутрибольничных инфекций и соблюдению санитарных норм и требований", – подчеркнула Асель Калыкова.

Кроме того, расследование выявило факты несоблюдения дезинфекционного режима. Материалы передали в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

О том, что в Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая заражения ВИЧ, стало известно 14 июня. Комиссия провела в больнице внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции.

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