Пациенты с ВИЧ при госпитализации в ЦГКБ имели отрицательный результат

Заместитель директора Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы Асель Калыкова рассказала новые подробности расследования заражения трех пациентов ВИЧ-инфекцией в Центральной городской больнице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она рассказала, что по результатам эпидрасследования был определен возможный источник инфицирования, то есть "нулевой" пациент, который поступил в больницу с другим основным тяжелым заболеванием. У него также наблюдались клинические симптомы, характерные для острой фазы ВИЧ-инфекции.

Возможно, пациент находился в инкубационном периоде, когда лабораторно установить диагноз ВИЧ-инфекции было затруднительно из-за отсутствия специфических антител к вирусу в крови. Кроме того, определить источник заражения самого пациента, как и провести дальнейшее лабораторное исследование, не представлялось возможным ввиду его смерти из-за тяжести основного заболевания.

"Выявленные три пациента с ВИЧ при госпитализации в ЦГКБ имели отрицательный результат. Они одновременно находились в отделении реанимации ЦГКБ с вероятным "нулевым" пациентом. Согласно результатам проведенного тестирования на определение сроков давности инфицирования ВИЧ, у всех трех пациентов была диагностирована ранняя инфекция", – сказала Асель Калыкова.

По ее словам, генотипирование и филогенетический анализ, дополнительно проведенные Казахским национальным центром дерматологии и инфекционных заболеваний Минздрава, показали полную идентичность фрагментов генов ВИЧ, что свидетельствует о едином источнике инфицирования.

В настоящее время все три пациента, у которых выявили ВИЧ, находятся на учете, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее стало известно, кто предположительно виновен в заражении пациентов больницы ВИЧ.

Также по результатам проверки от должности отстранили главу Центральной городской больницы Алматы Наримана Табынбаева.