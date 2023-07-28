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Единый оператор помогает бизнесу разобраться в правилах маркировки товаров

маркировка товаров Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров
Единый оператор провел серию встреч с участниками оборота обувных товаров по всей цепочке от таможни, уполномоченных экономических операторов и таможенных брокеров, до импортеров, оптовиков и розничных продавцов на рынках Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

В ходе встреч предпринимателям разъяснили все технические и регуляторные детали правил прослеживаемости товаров и еще раз напомнили о том, что главная цель системы – сделать товарооборот в Казахстане прозрачным. С 1 апреля текущего года в Казахстане введен запрет на продажу обуви, не зарегистрированной в системе цифровой маркировки и прослеживаемости.

Участие в разъяснительных встречах приняли шесть уполномоченных экономических операторов, занятых в сфере импорта обувных товаров, которые являются лидерами по числу заказанных кодов маркировки. В ходе встреч Единый оператор посетил в Алматы таможенные склады, а также склады временного хранения для обсуждения предложений по улучшению работы системы.

продавцы товаров

Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров

Все предложения и комментарии, полученные в ходе встреч, будут рассмотрены совместно с отраслевыми государственными органами и приняты ко вниманию. В рамках разъяснительной работы были проведены встречи с таможенными брокерами города Шымкент, в которых приняло участие более 30-ти таможенных брокеров, занятых в сфере декларирования и растаможки обувных товаров.

маркировка обуви

Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров

На крупных рынках Алматы и Шымкента представители Единого оператора провели встречи с представителями оптовой и розничной торговли обувных изделий. В ходе встреч проведена подробная техническая демонстрация системы, а предприниматели, не зарегистрированные в системе, могли на месте провести регистрацию и начать работу с системой маркировки и прослеживаемости товаров. Суммарно встречи посетили более 250 предпринимателей занятых в сфере оптовой и розничной торговли обувными товарами.

Торговые ряды

Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров

Предварительным итогом серии встреч стала договоренность о точечной поддержке предпринимателей, которые нуждаются в дополнительном обучении и разъяснении по работе с системой. Также предпринимателям напомнили, что для получения подробной информации о цифровой маркировке функционирует круглосуточный колл-центр по номеру 8 800 080 65 65.

встреча с продавцами

Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров

Цифровая маркировка и прослеживаемость обувных товаров была введена 1 ноября 2021 года в связи с высокой доли теневого оборота на рынке. По официальным данным, уровень теневой экономики в обувном торговом секторе составляет 48%.

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