Назначен глава Госцентра поддержки национального кино
Фото: ortcom.kz
28 июля Курманбека Жумагали назначили на должность председателя правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино", сообщает Zakon.kz.
Жумагали Курманбек Жумагалиевич родился 27 августа 1985 года.
В 2008 году окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая.
Имеет почти 10-летний опыт работы в сфере масс-медиа и телеменеджмента.
Трудовая деятельность:
- с 2004 по 2007 годы – редактор-ведущий программ АО "РТРК "Қазақстан";
- с 2007 по 2013 годы – продюсер дирекции информационных программ АО "РТРК "Қазақстан", ведущий итоговых новостей АО "Агентство "Хабар";
- с 2013 по 2014 годы – руководитель пресс-службы акимата Карагандинской области, советник акима Карагандинской области;
- с 2014 по 2015 годы – директор дирекции информационно-аналитических программ АО "РТРК "Қазақстан", ведущий ток-шоу "Сенбілік кездесу";
- в 2015 году – директор дирекции регионального развития АО "РТРК "Қазақстан";
- в 2017 году работал первым заместителем гендиректора телеканала "Алматы";
- с 2017 по 2018 годы – руководитель управления внутренней политики Мангистауской области;
- с 2018 по 2019 годы – директор ТОО "Қазақ радиолары";
- с 10 июня 2019 года занимал должность первого зампредседателя правления АО "РТРК "Қазақстан"
- с 2019 по 2021 годы был гендиректором телеканала "Астана";
- с 2021 года по сегодняшний день занимал должность гендиректора медиахолдинга "31".
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