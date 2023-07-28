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Назначен глава Госцентра поддержки национального кино

Назначен глава Госцентра поддержки национального кино Фото: ortcom.kz
28 июля Курманбека Жумагали назначили на должность председателя правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино", сообщает Zakon.kz.

Жумагали Курманбек Жумагалиевич родился 27 августа 1985 года.

В 2008 году окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Имеет почти 10-летний опыт работы в сфере масс-медиа и телеменеджмента.

Трудовая деятельность:

  • с 2004 по 2007 годы – редактор-ведущий программ АО "РТРК "Қазақстан";
  • с 2007 по 2013 годы – продюсер дирекции информационных программ АО "РТРК "Қазақстан", ведущий итоговых новостей АО "Агентство "Хабар";
  • с 2013 по 2014 годы – руководитель пресс-службы акимата Карагандинской области, советник акима Карагандинской области;
  • с 2014 по 2015 годы – директор дирекции информационно-аналитических программ АО "РТРК "Қазақстан", ведущий ток-шоу "Сенбілік кездесу";
  • в 2015 году – директор дирекции регионального развития АО "РТРК "Қазақстан";
  • в 2017 году работал первым заместителем гендиректора телеканала "Алматы";
  • с 2017 по 2018 годы – руководитель управления внутренней политики Мангистауской области;
  • с 2018 по 2019 годы – директор ТОО "Қазақ радиолары";
  • с 10 июня 2019 года занимал должность первого зампредседателя правления АО "РТРК "Қазақстан"
  • с 2019 по 2021 годы был гендиректором телеканала "Астана";
  • с 2021 года по сегодняшний день занимал должность гендиректора медиахолдинга "31".

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