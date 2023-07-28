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На пробки из-за платного терминала на трассе Конаев – Алматы жалуются водители

На пробки из-за платного терминала на трассе Конаев-Алматы жалуются водители Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Десятки тысяч водителей ежедневно вынуждены терять время в машинах в ожидании своей очереди, чтобы произвести оплату через платный терминал. НК "Казавтожол" не спешит исправлять ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Автомобилисты жалуются на пробки уже не в первый раз. Работа платного терминала оставляет желать лучшего – он очень долго загружается. При большом потоке машин здесь образуется затор. Ситуация лучше у тех, кто сделал оплату заранее, они могут проехать без очереди.

"Тяжело, особенно когда после работы быстрее хочется домой. Я живу в Алматы, но работаю в области, поэтому езжу здесь каждый день. В час-пик здесь образуется километровая пробка из-за терминала, он не сразу считывает номер машины, в этом и главная проблема", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Арман Макажанов.

По трассе Конаев – Алматы ежедневно проезжают около 20 тысяч автомобилей. В субботу и воскресенье это число увеличивается в два раза.


"У нас сейчас имеют место автомобильные пробки. Водители начинают оплачивать за проезд только тогда, когда приезжают на пост. Это образует заторы. В будущем планируется создать открытую систему, где не будет электронных терминалов", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в областном филиале НК "Казавтожол".

По подсчетам водителей, до Алматы из Конаева в среднем можно доехать за 40-50 минут, но, когда на терминале начинаются пробки, до южной столицы уходит до двух часов времени.

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Алматинская область Алматы Конаев
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