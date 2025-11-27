#АЭС в Казахстане
"ҚазАвтоЖол" рассказал о содержании и развитии сети платных дорог Казахстана

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 17:54 Фото: Zakon.kz
АО "НК "КазАвтоЖол" подробно рассказало о работе и содержании сети платных автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

Сегодня платные автодороги выступают не просто инструментом сбора средств, а полноценным механизмом устойчивого финансирования дорожной отрасли. Их модель позволяет поддерживать и повышать качество покрытия без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

Плата за проезд является единственным источником средств для содержания и развития таких дорог. Поскольку республиканский бюджет не предусматривает бюджетного финансирования на их обслуживание, платные трассы полностью обеспечиваются за счет поступлений от пользователей.

Это обеспечивает независимость, устойчивость и прогнозируемость финансовых потоков, что особенно важно для поддержания высокого уровня сервиса и безопасности на дорогах.

Платные дороги – современная модель, которая работает на себя.

Согласно закону Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" и постановлению правительства №744, "ҚазАвтоЖол" является национальным оператором, обеспечивающим содержание и развитие платных участков республиканского и международного значения.

Средства, собираемые на платных дорогах, поступают на отдельный счет и целевым образом направляются на:

  • содержание и ремонт трасс,
  • обслуживание системы взимания платы,
  • обновление дорожной техники,
  • обеспечение безопасности и комфортных условий движения.

Таким образом, каждый уплаченный водителем тенге возвращается на дорогу – в виде новой техники, обновленной разметки, современных знаков, освещения, ограждений и повышенного уровня сервиса.

Итоги 2024 года: инвестиции в качество движения

В 2024 году сборы на платных дорогах составили 53 млрд тенге (с НДС). Эти средства позволили поддерживать бесперебойную работу дорожной инфраструктуры: на содержание платных участков и функционирование системы взимания платы; капитальные вложения, включая закуп 680 единиц техники; прочие расходы; 383 млн тг перечислены в республиканский бюджет.

В течение года проведен масштабный комплекс работ:

  • ямочный ремонт – более 43 тыс. м2,
  • разметка – 17,6 тыс. км,
  • установка почти 29 тыс. сигнальных столбиков,
  • монтаж светодиодных и информационных знаков,
  • ремонт ограждений,
  • очистка дорог от снега объемом более 2,3 млн м3 и др.

Результаты за 10 месяцев 2025 года: расширение сети и повышение стандарта услуг

С января по октябрь 2025 года собрано 72 млрд тенге (с НДС). Это стало возможным благодаря расширению сети до 26 платных участков протяженностью 4 883 км.

Средства распределены следующим образом: содержание дорог и инфраструктуры, капитальные затраты, включая закуп 89 тракторов и подготовку к поставке еще 504 единиц техники, и прочие расходы.

За 10 месяцев выполнены: ямочный ремонт – 61,4 тыс. м2, разметка – 19,6 тыс. км, установка 4 363 дорожных знаков, ремонт 31,6 тыс. п.м ограждений, очистка дорог от снега – 417 тыс. км.

Прозрачность и контроль – основа доверия

Деятельность "ҚазАвтоЖол" проходит постоянный контроль государственных органов – Генеральной прокуратуры, КНБ, ВАП, КВГА и других.

В 2024 году проведены проверки Антикоррупционной службой и Комитетом внутреннего государственного аудита. Финансовая отчетность ежегодно проходит аудит и размещается в открытом доступе в депозитарии Минфина и на официальном сайте компании, обеспечивая максимальную прозрачность.

Платные дороги: вклад в будущее Казахстана

Платные дороги – это современный механизм развития дорожной отрасли, позволяющий:

  • поддерживать высокий стандарт качества трасс,
  • обеспечивать безопасность движения,
  • ускорять логистику и экономические связи,
  • привлекать инвестиции в инфраструктуру,
  • разгружать государственный бюджет.

Каждый километр, каждая единица новой техники и каждый установленный знак – это прямой результат работы системы платности, которая сегодня является важным двигателем модернизации дорожной сети страны.

