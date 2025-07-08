В Карагандинской области на выставке-ярмарке "Одно село – один продукт" выбрали лучшие товары

В Карагандинской области на региональной выставке "Одно село – один продукт" свою продукцию представили 50 товаропроизводителей. В итоге комиссионно рабочая группа выбрала десятку лучших товаров, сделанных с использованием местного сырья, сообщает Zakon.kz.

Главная цель выставки – поддержка местных товаропроизводителей. Здесь можно было погрузиться в истории формирования будущих брендов. Ассортимент разнообразный: молочные и мясные продукты, ремесленные изделия, украшения в этностиле, керамика, мыло и многое другое.

Предприниматели прибыли из разных районов области. Кто-то впервые вышел к покупателю с новым товаром, кто-то – закреплял успех.

"Одно село – один продукт" – это не просто выставка. Это движение. Люди из глубинок региона показывают, на что способны, когда им дают шанс и поддержку", – отметил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Нахипбеков.

Фото: палата предпринимателей Карагандинской области

Алтынбек Аманжолұлы из поселка Долинка занимается производством ортопедических матрасов из натуральных и гипоаллергенных материалов.

"Матрасы создаются из кокосовой койры, латекса, термоштопанного войлока и независимых пружинных блоков. Все местное производство. В планах запуск линейки ортопедических подушек и платформы для онлайн-заказов, а также расширение производства с созданием новых рабочих мест", – поделился предприниматель.

Бренд "Сыр өнімдері" набирает популярность в Шетском районе. Бизнесвумен Жанар Кантарбаева уже третий год производит из натурального молока разные виды сыров: моцареллу, халуми, чечел, фету и др.

Фото: палата предпринимателей Карагандинской области

По ее словам, у местных жителей продукция пользуется спросом: ежедневно продает до 15 кг. Предпринимательница хочет открыть полноценный цех и выйти на рынок крупных городов.

Татьяна Барковская из Осакаровского района много лет работает в молочной отрасли. Занималась закупом молока и поставками на заводы, а в прошлом году начала переработку: производит сыры, сливочное масло, пастеризованное молоко.

Фото: палата предпринимателей Карагандинской области

Бренд ALAQAI продвигает компания из села Уштобе Бухар-Жырауского района. На выставке были представлены натуральные полуфабрикаты из мяса и творога: манты, вареники, самса, фрикадельки и др.

Карагандинка Лаура Жанабаева из Караганды производит мыло ручной работы на натуральных настоях и маслах. Любовь Величко делает украшения и картины из эпоксидной смолы, используя для создания образов природные материалы: сухоцветы, уголь, металлические вкрапления и пигменты.

Из десятки лучших бренд-комитет определит трех победителей, которые будет представлять область на республиканском уровне.

Фото: палата предпринимателей Карагандинской области

Начинающим предпринимателям помогут в брендировании продукции и продвижении на рынок. Будет организовано бесплатное обучение по производственным технологиям, маркетингу.