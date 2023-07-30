Нехватку молока-сырья отмечают производители продукции

Молокоперерабатывающие предприятия Казахстана загружены только на 77%. Причиной стала нехватка молока-сырья от фермеров, сообщает Zakon.kz.

Неполную загруженность производителей молочной продукции связывают с засухой, которая была в 2021 году. Это привело к подорожают кормов, что вынудило фермеров сократить поголовья скота на своих подворьях.

Таким образом, сократилось количество молока, которое поставляют фермеры производителям молочной продукции. Это, в свою очередь, влечет за собой сокращение производимой продукции и уменьшение загруженности перерабатывающих заводов. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 172 предприятия по переработки молока и выпуску молочной продукции. Общая мощность всех заводов составляет 2,5 миллионов тонн готовой продукции.

В начале 2023 года стало известно, что стоимость питьевого молока выросла на внушительные 32,9% за год. Это было рекордное годовое удорожание с начала публикации данных Бюро национальной статистики в 2011 году.