Синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре в понедельник

На большей части Казахстана на 31 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области сохраняется на востоке области высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юго-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +40+41. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара +41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке области порывы 18 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +36. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.



Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40+42. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сохраняется сильная жара +40+42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на юге, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +38+40. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На большей части Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на большей части Улытауской области сохраняется сильная жара +35+39. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара +36+38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе области порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до +36. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.



Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сильная жара +35+37. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, востоке Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, западе, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

