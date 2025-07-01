Синоптики предупредили казахстанцев о надвигающейся жаре до +42

В 16 областях Казахстана на 2 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской области ожидается северный, северо-восточный ветер, на юго-востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем град. Ветер западный, юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. 02-04 июля днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-39 градусов.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке области Абай ожидается гроза, днем на севере, юге, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный утром и днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.

Ранее сообщалось, что дожди обрушатся на Казахстан.