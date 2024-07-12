Антикор завершил расследование в отношении Бекетаева и Кожагапанова

Антикор завершил расследование в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева и экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова, сообщает Zakon.kz.

"Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции и других причастных лиц. Он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Агентством завершено расследование уголовного дела в отношении экс вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации по подозрению в злоупотреблении должностных полномочий и хищении бюджетных средств.

"По каждому из указанных дел ущерб составляет свыше 1 млрд тенге", – подчеркнули в Антикоре.

21 октября 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. При этом в Антикоре официально не называли имя бывшего министра юстиции, но некоторые источники уверенно идентифицировали задержанного.

23 октября в Антикоре подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции Казахстана является Марат Бекетаев. В этот же день в суде сообщили, что его арестовали на два месяца. В январе 2024 года бывшему министру арест продлили на один месяц – до 21 февраля.

Марат Бекетаев занимал должность министра юстиции Казахстана с сентября 2016 года до января 2022 года. Позднее, 14 января, он был назначен советником премьер-министра РК. Почти через месяц, 12 февраля, стало известно, что в новой структуре аппарата правительства Марат Бекетаев больше не работает советником премьер-министра.

1 марта 2024 года стало известно, что экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова задержали по подозрению в коррупции.

