Порывистый ветер, туман: прогноз погоды в Казахстане на 18 августа

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе и востоке страны ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами.

По республике синоптики прогнозируют порывистый ветер.

"На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы – туман", – рассказали синоптики.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С.