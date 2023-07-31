Высокая пожарная опасность и сильная жара ожидают казахстанцев 1 августа

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях Казахстана на 1 августа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +35. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер северный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+39. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара +36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области порывы 18 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на западе, востоке области град. Ветер восточный с переходом на западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до +36. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный при грозе 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью в центре, днем на западе, востоке, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35, на юге области +38. 01 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем на севере, в центре области при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40+43. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара +40+42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на юге, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге области сохраняется сильная жара +38+40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара +35+37. Сохраняется на востоке области высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +35.



На юге, востоке Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +40+42. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара +40+42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Днем ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +38+40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается сильная жара +38+40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

