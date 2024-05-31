Жара +36 и заморозки до -3: какая погода ожидает казахстанцев 1 июня

В 15 областях Казахстана на 1 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке Жетысуской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +36°. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +36°. Ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается гроза.



Днем на западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, в центре области – туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гроза.



Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, западе, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с, на севере, западе, юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20, порывы 23 м/с.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



На большей части Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области ожидается сильная жара +35°. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.

Днем на юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке, в центре области ожидаются заморозки -2°.



Ночью на востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Днем на востоке, юге области – гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки -2°. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на северо-востоке, востоке Актюбинской области ожидается гроза. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на северо-западе, юге Костанайской области ожидается гроза, днем на западе, востоке, юге области – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере Павлодарской области ожидаются заморозки -3°.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", в ближайшие семь дней будет по-летнему тепло, временами даже жарко. Но в отдельные дни ожидаются грозы.