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В ЗКО проведут исследования и составят социологический портрет НПО

ЗКО Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В ЗКО зарегистрировано 670 неправительственных организаций, из них более 100 НПО работают в составе общественных советов, консультативно-совещательных органов и т.д., сообщает Zakon.kz.

Но, несмотря на внушительные цифры, граждане еще до сих пор смутно представляют, что же такое НПО, чем они занимаются, какие задачи решают и какая польза от них.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул, что необходимо пробудить гражданскую активность в стране и запустить процесс осознанного и конструктивного партнерства между государством и обществом. А важными элементами гражданского общества и являются неправительственные организации. Опыт работы многих НПО показал, что их деятельность имеет очевидные достоинства: гибкость, мобильность, инициативность, восприимчивость к изменяющимся условиям, а также знание дел на местах.

ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Недавно в Уральске прошел ХI Гражданский форум ЗКО, по итогам которого в рамках работы Ресурсного центра ЗКО будут проведены социологические исследования, анкетирование всех слоев населения, чтобы представить полный социологический портрет НПО и выработать новые пути в реализации гражданских инициатив.

ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На форуме были подписаны три меморандума для дальнейшего сотрудничества и решения социальных проблем: между Западно-Казахстанским филиалом Академии государственного управления, Ресурсным центром ЗКО и Гражданским Альянсом ЗКО, ТОО "ПСП Серик" и Ресурсным центром ЗКО, а также между ТОО "Жайык Пресс" и Гражданским Альянсом ЗКО.

НПО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Цель меморандумов – повышение уровня гражданской активности, развитие деятельности и укрепление роли неправительственных организаций в ЗКО, сотрудничество на принципах партнерства, равенства и взаимного интереса.

"Одним из ключевых факторов успешного функционирования гражданского общества является установление партнерских отношений между органами государственной власти, бизнес-структурами и НПО, которые, взаимодействуя между собой, должны дополнять друг друга. Необходимо наладить партнерские отношения с локальными госорганами и бизнес-сектором", – отметила руководитель общественного объединения "Жайық таңы" Гульбаршын Муштанова.
НПО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По ее словам, это позитивно повлияет на развитие работы НПО, позволит найти источники дополнительного финансирования и нацеленность на свою целевую аудиторию.

"Чтобы бизнес, госструктуры могли эффективно сотрудничать с НПО, необходимо представить полный "социологический портрет" общественных организаций региона, для видения и понимания сути их работы. Через партнерство можно увеличить позитивные изменения, и для улучшения работы НПО нужно внедрять инновации и новые методики, позволяющие систематично и последовательно заниматься определенной проблемой. На этом этапе как раз нужно подключать государственные механизмы, внедрять базовые понятия по данной теме, уметь находить рычаги влияния и понимать необходимость знаний в этой области". Гульбаршын Муштанова

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
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