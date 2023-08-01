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Законодательство РК

Финансирование городских и сельских спортивных секций и кружков предлагают разделить

Финансирование городских и сельских спортивных секций хотят разделить Фото: pexels
На заседании правительства министр культуры и спорта РК Асхат Оралов рассказал, что для более эффективного охвата детей спортом финансирование городских и сельских cпортивных секций и кружков предлагают разделить, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр напомнил, что его ведомство отвечает за проект подушевого финансирования спортивных и творческих кружков.

"В этом году в рамках государственного спортивного заказа спортивными кружками охвачено более 190 тысяч детей. Однако в настоящее время данной программой охвачены в основном дети в городской местности, а в сельской местности она практически не реализуется. Для решения вопроса министерство проводит работу по изменению и дополнению действующих нормативных правовых актов. Предлагается ввести разделение финансирования на городские и сельские зоны". Асхат Оралов

По словам Асхата Оралова, несмотря на проделанную работу, проблем в отрасли все еще достаточно. Анализ отрасли показал, что основная проблема развития физической культуры в стране – нехватка необходимой спортивной инфраструктуры.

"На местах акиматы принимают меры по реконструкции и обновлению существующих спортивных сооружений, площадок, а также строительству недорогих спортивных объектов в густонаселенных местах. Однако этих мер на сегодня недостаточно. В целом по республике насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из них более 23 тысяч – в сельской местности". Асхат Оралов

В этом году продолжится работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению шести действующих спортивных объектов, сообщил министр. Также ведомство проводит инвентаризацию спортивных объектов в регионах, чтобы определить истинную потребность в них. 

"Занимающиеся физической культурой делятся на пять категорий в зависимости от возраста и профессиональной специфики. Это дошкольники, школьники, студенческая молодежь, работающее взрослое население и пенсионеры. Развитие физической культуры среди указанных пяти категорий граждан должно быть организовано и систематизировано. С этой целью среди учащихся и студентов ежегодно организуют школьные и студенческие лиги по видам спорта, входящим в программу средней школы. Но из-за отсутствия специальной бюджетной программы для школьной и студенческой лиги они не организованы должным образом". Асхат Оралов

Также министр отметил, что не проводятся комплексные спортивные мероприятия среди трудящихся и пенсионеров. Он добавил, что для масштабирования, усиления потенциала и поднятия на новый уровень спортивных мероприятий с текущего года Министерство культуры и спорта совместно с центральными и местными исполнительными органами, а также профсоюзами, будет организовать лиги. 

Как отметили в правительстве, по линии Министерства просвещения в 2022-2023 учебном году по программе дополнительного образования в школах функционируют более 49 тысяч спортивных секций, в которых приняли участие около 1,3 млн детей.

Ранее стало известно, в какие виды спорта и творчества отдают детей алматинцы.

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