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Стоит ли ожидать повышения цен на муку, рассказал Жумангарин

Стоит ли ожидать повышения цен на муку, рассказал Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 15:50 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин ответил на вопрос о повышении цен на муку в связи с возможным плохим урожаем пшеницы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 5 июня вице-премьер отметил, что цены на муку будут зависеть от урожая пшеницы.

"Повышения цен на муку не будет, если будет урожай. А хороший урожай зависит только от погоды. Казахстан – зона рискованного земледелия. Если в конце июня-начале июля будут дожди, а они нам нужны, тогда неважно, что будет в июле и августе", – сказал Серик Жумангарин.

По его словам, в июле ожидается засуха в Амангельдинском и Джангельнском районах Костанайской области. При этом по зерновым угроз нет, поскольку там их практически не сеют.

"Основной массив в Костанайской области находится севернее Аркалыка и там, по данным "Казгидромета", нам ничего не угрожает. То же самое в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Есть проблемы нам говорят по Каргалинскому и Мугалжарскому районам Актюбинской области. И Каргалинский может оказать влияние на урожайность в Актюбинской области", – уточнил Серик Жумангарин.

Ранее в Минсельхозе рассказали, снизится ли урожайность из-за заморозков.

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